Суд над экс-мэрами. Защита Кулматова попросила разрешить ему выехать в Россию

В Бишкекском городском суде началось рассмотрение по апелляционным жалобам адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

Адвокат Кубанычбека Кулматова Сергей Слесарев подал ходатайство — разрешить его подзащитному выехать в Россию, где проживают его родители.

«Кубанычбек Кулматов сейчас находится под домашним арестом. До этого практически два года находился под стражей. Его родители уже в возрасте. Недавно его мама была в больнице, в реанимации, сейчас выписалась. Встреча родителей с Кулматовым просто гуманна, прошу разрешить выезд между заседаниями на два-три дня», — отметил он.

Адвокаты ходатайство поддержали, прокуроры выступили против, напомнив, что содержание под домашним арестом регулируется Уголовно-процессуальным кодексом.

В итоге судья отклонил ходатайство.

Напомним, Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.