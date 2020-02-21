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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова

Суд над экс-мэрами. Защита Кулматова попросила разрешить ему выехать в Россию

В Бишкекском городском суде началось рассмотрение по апелляционным жалобам адвокатов обвиняемых по делу экс-мэров столицы. Председательствует на процессе Адис Момуналиев.

Адвокат Кубанычбека Кулматова Сергей Слесарев подал ходатайство — разрешить его подзащитному выехать в Россию, где проживают его родители.

«Кубанычбек Кулматов сейчас находится под домашним арестом. До этого практически два года находился под стражей. Его родители уже в возрасте. Недавно его мама была в больнице, в реанимации, сейчас выписалась. Встреча родителей с Кулматовым просто гуманна, прошу разрешить выезд между заседаниями на два-три дня», — отметил он.

Адвокаты ходатайство поддержали, прокуроры выступили против, напомнив, что содержание под домашним арестом регулируется Уголовно-процессуальным кодексом.

В итоге судья отклонил ходатайство.

Напомним, Албека Ибраимова приговорили к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144331/
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