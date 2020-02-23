В Кыргызстане сокращается число молодежи, особенно в городах

За последние пять лет отмечена тенденция уменьшения доли молодежи в общей численности населения Кыргызстана. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Если на конец 2014 года доля молодежи составляла 28 процентов, то на конец 2018-го она сократилась до 25 процентов. При этом наиболее высокий удельный вес молодежи отмечался в Нарынской, Джалал-Абадской и Ошской областях, низкий — в городе Бишкеке и Чуйской области.

Больше всего сокращается число молодежи в городах. В среднем по республике оно уменьшилось на 12 процентов. Самое большое снижение отмечено в Бишкеке, Оше и Джалал-Абадской области. Только в двух областях страны есть небольшое увеличение численности молодежи в городах — Ошская и Таласская области.

Число граждан в возрасте от 14 до 28 лет, которые живут в сельской местности, за последние пять лет практически не изменилось.

В масштабе республики оно выросло на 0,03 процента. Но в трех областях численность сельской молодежи уменьшилась. В селах Нарынской области молодежи, наоборот, стало на 7,5 процента больше.