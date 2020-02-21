Энергохолдинг опровергает данные своего чиновника о повышении тарифа на свет

На повестке дня не стоит вопрос о пересмотре тарифов на электрическую энергию, заявили в «Национальной энергетической холдинговой компании».

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В ведомстве отметили, что на конгрессе «Гидроэнергетика: Центральная Азия и Каспий» обсуждены важные вопросы перспективного развития энергетического сектора и повышения инвестиционной привлекательности отрасли. В том числе речь шла и о малой гидроэнергетике. Участники мероприятия и потенциальные инвесторы обратили внимание, что текущие тарифы не покрывают инвестиционные вложения. Поэтому и поднят вопрос механизмов будущего тарифного реформирования для повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

«Отвечая на вопросы участников конгресса, представителями Национального энергохолдинга была высказана мысль о будущих изменениях в области тарифного регулирования в среднесрочной перспективе. Напомним, что проведение тарифной политики в сфере энергетики осуществляется Государственным агентством по регулированию топливно-энергетического комплекса», — заключили в компании.