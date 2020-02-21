10:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Энергохолдинг опровергает данные своего чиновника о повышении тарифа на свет

На повестке дня не стоит вопрос о пересмотре тарифов на электрическую энергию, заявили в «Национальной энергетической холдинговой компании».

Читайте по теме
Повысить тарифы на электричество предлагает чиновник Энергохолдинга

В ведомстве отметили, что на конгрессе «Гидроэнергетика: Центральная Азия и Каспий» обсуждены важные вопросы перспективного развития энергетического сектора и повышения инвестиционной привлекательности отрасли. В том числе речь шла и о малой гидроэнергетике. Участники мероприятия и потенциальные инвесторы обратили внимание, что текущие тарифы не покрывают инвестиционные вложения. Поэтому и поднят вопрос механизмов будущего тарифного реформирования для повышения инвестиционной привлекательности отрасли.

«Отвечая на вопросы участников конгресса, представителями Национального энергохолдинга была высказана мысль о будущих изменениях в области тарифного регулирования в среднесрочной перспективе. Напомним, что проведение тарифной политики в сфере энергетики осуществляется Государственным агентством по регулированию топливно-энергетического комплекса», — заключили в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144297/
просмотров: 57
Версия для печати
Материалы по теме
Повысить тарифы на электричество предлагает чиновник Энергохолдинга
Депутаты выступили за снижение тарифов на электричество для детских садов и школ
Тарифы на электроэнергию. Премьер-министр не исключил их пересмотра
Кубатбек Боронов: Пока не проведем реформы, тарифы на свет повышать не будем
«Группа Х». Депутат предлагает снизить тариф на свет для мечетей и церквей
Правительство не повысит тарифы на электроэнергию, пока реформирует отрасль
Как устанавливаются тарифы на электричество, рассказали в ГАРТЭК
Смешные тарифы для перепродавцов электроэнергии. Как на нас наживаются
Частные энергокомпании извлекают прибыль. «Электрические станции» субсидируют
Повышения тарифов на свет и тепло не будет, обещает правительство Кыргызстана
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Дело Атамбаева. Сообщается о&nbsp;критическом состоянии здоровья бывшего президента Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Бизнес
&laquo;1+1&raquo;. Купи один аксессуар в&nbsp;O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО! «1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
21 февраля, пятница
10:22
Энергохолдинг опровергает данные своего чиновника о повышении тарифа на свет Энергохолдинг опровергает данные своего чиновника о пов...
10:07
«1+1». Купи один аксессуар в O!Store, второй получи БЕСПЛАТНО!
10:03
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 февраля
10:01
Правозащитники вновь призвали немедленно освободить Азимжана Аскарова
10:00
Как коронавирус и закрытые границы с Китаем влияют на Кыргызстан