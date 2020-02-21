Правозащитники вновь призвали немедленно освободить Азимжана Аскарова

Власти Кыргызстана должны освободить чувствующего недомогание правозащитника Азимжана Аскарова и отменить пожизненный приговор, вынесенный в отношении него в результате несправедливого судебного разбирательства. Об этом сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch в своем заявлении, опубликованном в преддверии пересмотра уголовного дела правозащитника Верховным судом страны, назначенного на 25 февраля.

Как отмечается, 68-летний Азимжан Аскаров, который «несправедливо осужден и приговорен к пожизненному заключению за предполагаемое участие в межэтническом насилии на юге Кыргызстана в июне 2010 года, страдает от ухудшения здоровья и ненадлежащей медицинской помощи в тюрьме».

По словам его адвокатов, слушание в Верховном суде может стать последней возможностью Аскарова обжаловать его дело.

Правительство Кыргызстана должно согласиться с выводом Комитета ООН по правам человека от 2016 года, в котором содержится призыв к освобождению Аскарова и снятии его судимости.

«Тюремное заключение Азимжана Аскарова — серьезное пятно на истории прав человека в Кыргызстане, — подчеркнул Хью Уильямсон, директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии. — Он должен быть немедленно освобожден, иметь доступ к необходимой медицинской помощи, а также иметь возможность воссоединиться с семьей после 10 лет несправедливого пребывания за решеткой».

«Властям Кыргызстана необходимо принять срочные меры по освобождению Аскарова и снятии его судимости, особенно в свете ухудшающегося здоровья и ненадлежащих условий содержания в тюрьме. Спустя почти десять лет после незаконного ареста кыргызским властям давно пора обеспечить правосудие для Аскарова и его близких», — отметил Хью Уильямсон.