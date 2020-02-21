Число заразившихся коронавирусом превысило 76 тысяч человек

На сегодня число людей, которые излечились от нового коронавируса в Китае, составляет 18 тысяч 440 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Отмечается, что число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 76 тысяч 497 человек. За последние сутки количество подтвержденных случаев болезни выросло на 772.
От коронавируса умерли 2 тысячи 247 человек.
Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 62 тысячи 442 случая заражения, 2 тысячи 144 умерших и 11 тысяч 778 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.
- Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.