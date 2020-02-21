Число заразившихся коронавирусом превысило 76 тысяч человек

На сегодня число людей, которые излечились от нового коронавируса в Китае, составляет 18 тысяч 440 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Отмечается, что число людей, которые заразились новым коронавирусом в Китае, достигло 76 тысяч 497 человек. За последние сутки количество подтвержденных случаев болезни выросло на 772.

От коронавируса умерли 2 тысячи 247 человек.

Больше всего зараженных в провинции Хубэй, откуда и началось распространение вируса. Там зафиксировали 62 тысячи 442 случая заражения, 2 тысячи 144 умерших и 11 тысяч 778 выздоровевших.

Увеличивается и число стран, где зафиксировали зараженных коронавирусом. На сегодня за пределами Китая подтверждено 1,3 тысячи случаев заболевания в 27 странах. Больше всего больных в Японии (94), Таиланде (35), Сингапуре (84), Гонконге (68), Южной Корее (156), на Тайване (24), в Австралии (15), Германии (16), США (15) и Малайзии (22).

Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса.