Скоро лето. Фонтаны Бишкека готовят к сезону

В Бишкеке продолжается плановый капитальный ремонт фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, на балансе «Тазалыка» находится 16 фонтанных комплексов.

«На площади Ала-Тоо сотрудники предприятия меняют прокладки, болты, подшипники электродвигателей и насосов, зачищают кабели от окисления и проводят другие работы. Ремонт осуществляется и на фонтанных комплексах «Аска-Таш», — отметили в муниципалитете.

По его информации, на фонтанах Аллеи молодежи заменили устаревшие вентиляторы для охлаждения двигателей, а возле памятника «Борцам революции» очистили ямы дренажной системы.

«Плановый капремонт комплексов проходит в рамках подготовки к летнему сезону. Фонтаны включают в мае», — добавили в мэрии.