Почти вдвое обещает Минкультуры поднять зарплату сотрудникам музеев

Работникам музеев повысят зарплату на 80 процентов. Министерство культуры разрабатывает проект постановления правительства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве прокомментировали опубликованную в СМИ информацию о том, что «скоро закроются все музеи». В ведомстве подчеркнули, что это не соответствует действительности.

«После того как проект постановления будет одобрен и реализован, министерство начнет выплачивать зарплату своим подведомственным учреждениям в повышенном размере. На 2020 год в бюджете предусмотрят 91 миллион сомов для этих целей», — говорится в сообщении.

Сейчас средняя зарплата работников музеев составляет 4-5 тысяч сомов. После повышения она вырастет до 8-9 тысяч сомов. Минкультуры

По данным ведомства, на сегодняшний день по республике насчитывается 116 музеев (государственные, ведомственные, школьные и частные). «Из них только 28 финансируется Министерством культуры, остальная часть — из муниципального, местного и других источников», — говорится в сообщении.