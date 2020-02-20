22:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Международные блогеры продвигают зимний туризм в Кыргызстане

В Кыргызстан приехала группа из шести ведущих англо- и русскоязычных блогеров-путешественников для участия в ознакомительном туре. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

По ее данным, визит иностранцев организован департаментом туризма при Минкультуры в партнерстве с проектом, финансируемым правительством Швейцарии.

Уточняется, что блогерам и пользователям соцсетей предложен тур, который будет включать в себя активные виды зимнего туризма, такие как фрирайд на лыжах и сноуборде, параглайдинг, посещение горнолыжных баз, природные достопримечательности и культурные мероприятия, представляющие Кыргызстан как привлекательную страну для зимних путешествий.

«10-дневный тур начался с участия блогеров в фестивале горных лыж на базе ЗиЛ, после чего путешественники посетят ущелье Чункурчак и этнокурорт Супара, испытают неосвоенные трассы в Ак-Суу и Жыргалане, ознакомятся с историей и культурой кыргызского народа, посетив многие культурные и исторические достопримечательности по пути следования», — говорится в сообщении.

В Минкультуры надеются, что по завершении тура трэвел-блогеры подготовят увлекательный онлайн-контент с фото- и видеоматериалами о полученных впечатлениях в Кыргызстане для своей аудитории. Это вдохновит их подписчиков и любителей зимних видов туризма и путешествий посетить нашу страну.

В продвижении Кыргызстана как привлекательной страны для зимнего туризма принимают участие блогеры из Австралии, Америки, Канады, России и Казахстана.

За публикациями блогеров можно следить по хэштегам #DiscoverKyrgyzstan или в социальных сетях на DiscoverKyrgyzstan в Facebook, Twitter и Instagram.

Они будут в Кыргызстане до 24 февраля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144246/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
Проблемы туристической отрасли Кыргызстана назвал Мухаммедкалый Абылгазиев
Мухаммедкалый Абылгазиев: Чуйская область должна стать лидером развития
Кыргызстан получил «золотую» награду от журнала Wanderlust Travel Magazine
Житель Каракола жалуется на состояние города и призывает развивать туризм
Сайт Bloomberg советует путешественникам из стран Европы посетить Кыргызстан
В двадцатку лучших мест для туризма CNN включил Кыргызстан
Зимний туристический сезон в Кыргызстане откроется 21 декабря
Как отдохнуть за границей недорого. Десять советов
В Кыргызстане предложили ввести пошлину для туристов в размере $10
Кыргызстан вошел в топ-30 развивающихся туристических направлений
Популярные новости
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Дело Атамбаева. Сообщается о&nbsp;критическом состоянии здоровья бывшего президента Дело Атамбаева. Сообщается о критическом состоянии здоровья бывшего президента
У&nbsp;кыргызстанца на&nbsp;круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус У кыргызстанца на круизном лайнере Diamond Princess выявили коронавирус
Бизнес
Мы&nbsp;вернулись! Открыт прием заявок на&nbsp;Open Digithon 2020 от&nbsp;Beeline! Мы вернулись! Открыт прием заявок на Open Digithon 2020 от Beeline!
SIM-карта будущего. Подключайте eSIM&nbsp;в O!Store уже сегодня! SIM-карта будущего. Подключайте eSIM в O!Store уже сегодня!
Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на&nbsp;любые сроки до&nbsp;2&nbsp;процентов Акция: банковские гарантии под залог недвижимости на любые сроки до 2 процентов
Алмамбет Шыкмаматов о&nbsp;ссоре с&nbsp;Омурбеком Текебаевым и&nbsp;с&nbsp;кем он&nbsp;пойдет на&nbsp;выборы Алмамбет Шыкмаматов о ссоре с Омурбеком Текебаевым и с кем он пойдет на выборы
20 февраля, четверг
22:34
Сотрудник ГСИН угрожал пистолетом жителю Бишкека Сотрудник ГСИН угрожал пистолетом жителю Бишкека
22:28
Международные блогеры продвигают зимний туризм в Кыргызстане
22:02
Камеры не пугают. Водители маршруток в Бишкеке выезжают на встречку
21:41
Почти вдвое обещает Минкультуры поднять зарплату сотрудникам музеев
21:28
Откровенная и чувственная: фигуристка Бетина Попова покинула спорт