Международные блогеры продвигают зимний туризм в Кыргызстане

В Кыргызстан приехала группа из шести ведущих англо- и русскоязычных блогеров-путешественников для участия в ознакомительном туре. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма.

По ее данным, визит иностранцев организован департаментом туризма при Минкультуры в партнерстве с проектом, финансируемым правительством Швейцарии.

Уточняется, что блогерам и пользователям соцсетей предложен тур, который будет включать в себя активные виды зимнего туризма, такие как фрирайд на лыжах и сноуборде, параглайдинг, посещение горнолыжных баз, природные достопримечательности и культурные мероприятия, представляющие Кыргызстан как привлекательную страну для зимних путешествий.

«10-дневный тур начался с участия блогеров в фестивале горных лыж на базе ЗиЛ, после чего путешественники посетят ущелье Чункурчак и этнокурорт Супара, испытают неосвоенные трассы в Ак-Суу и Жыргалане, ознакомятся с историей и культурой кыргызского народа, посетив многие культурные и исторические достопримечательности по пути следования», — говорится в сообщении.

В Минкультуры надеются, что по завершении тура трэвел-блогеры подготовят увлекательный онлайн-контент с фото- и видеоматериалами о полученных впечатлениях в Кыргызстане для своей аудитории. Это вдохновит их подписчиков и любителей зимних видов туризма и путешествий посетить нашу страну.

В продвижении Кыргызстана как привлекательной страны для зимнего туризма принимают участие блогеры из Австралии, Америки, Канады, России и Казахстана.

За публикациями блогеров можно следить по хэштегам #DiscoverKyrgyzstan или в социальных сетях на DiscoverKyrgyzstan в Facebook, Twitter и Instagram.

Они будут в Кыргызстане до 24 февраля 2020 года.