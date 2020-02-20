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Общество

Разыгрывается путевка в Швейцарию. «Кыргыз почтасы» объявило конкурс сочинений

Фото ГРС КР

Государственное предприятие «Кыргыз почтасы» совместно с Министерством образования и науки приглашают детей до 15 лет принять участие в конкурсе сочинений эпистолярного жанра. Об этом сообщила пресс-служба ГРС КР.

По ее данным, конкурс проходит в рамках 49-го Международного молодежного конкурса сочинений под эгидой Всемирного почтового союза. В конкурсе участвуют 192 страны. Продлится он до 2 апреля 2020 года.

Тема сочинения — «Напишите сообщение взрослому о мире, в котором мы живем».

Сочинения принимают на кыргызском или русском языках.

Ребенок, чье сочинение займет первое место, получит возможность принять участие в 49-м Международном молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра в городе Берн (Швейцария).

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144244/
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