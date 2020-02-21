В Бишкеке 21 февраля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 10 часов 48 минут.

Куда сходить

Культура Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставки;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Манасчи»;

в Доме кино имени Чингиза Айтматова проходит кинокараван;

OloloErkindik приглашает на лекцию «Пищевые привычки, которые убивают»;

в Театре БХУ имени Базарбаева состоится концерт-презентация «Все о балете: модерн vs классика». Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

Кубок Кыргызстана по тайскому боксу WMF.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 – проспект Чуй, 43/1, 45/1, 47/1, отрезки улиц Табышалиева, Рыскулова;

9.00-17.00 – отрезки улиц Осмонкула, Жибек Жолу, Узгенской;

9.30-18.00 – жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Тугелова, Шералиева, Аксы, Актан);

9.30-14.00 – отрезки улиц Джунусалиева, Грибоедова;

9.30-17.00 – отрезки улиц Джунусалиева, Айни, переулков Сибирский, улицы Гастелло, Медерова, Чехова, переулок Ашхабадский;

10.00-17.00 – село Орто-Сай (улицы Балык Кумара, Иманалиева), улица Ибраимова, 108, 142;

13.00-17.00 – отрезки проспекта Чуй, улиц Акылбекова, Достоевского, Кишиневской, жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Торугарт, Ырыс, Шаты), «Алтын-Ордо» (улицы 0-я, 1-я).

У кого намечается той

Татьяна Кузнецова

Родилась 21 февраля 1974 года. Вице-мэр Бишкека по социальным вопросам.

Эрнист Батырканов

Родился 21 февраля 1998 года. Футболист, нападающий сборной Кыргызстана.

Памятные даты

Международный день родного языка

Дата выбрана в знак памяти о событиях, произошедших в Дакке (ныне столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных.

По оценкам ЮНЕСКО, примерно из 6 тысяч языков мира половина может в ближайшее время потерять последних носителей.

Всемирный день экскурсовода

Учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.



Когда появилась эта профессия, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.

Люди, которые меняли мир

Родился полный кавалер ордена Славы Дмитрий Темляков

Родился 21 февраля 1924 года в селе Молочная Гора Рязанской области. В 1937-м его родители переехали в совхоз «Санташ» Тюпского района Иссык-Кульской области. 16 октября 1942 года Пржевальский военкомат призвал Дмитрия Темлякова на военную службу и направил во Фрунзенское пехотное училище.

Боевой путь он начал в апреле 1943-го в должности наводчика. Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в боях на реке Северский Донец, в Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях, в освобождении Запорожья и форсировании Днепра.

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями.