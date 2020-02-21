В Бишкеке 21 февраля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День увеличился до 10 часов 48 минут.
Куда сходить
Культура
- Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставки;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Манасчи»;
- в Доме кино имени Чингиза Айтматова проходит кинокараван;
- OloloErkindik приглашает на лекцию «Пищевые привычки, которые убивают»;
- в Театре БХУ имени Базарбаева состоится концерт-презентация «Все о балете: модерн vs классика».
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
- Кубок Кыргызстана по тайскому боксу WMF.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- 9.00-13.00 – проспект Чуй, 43/1, 45/1, 47/1, отрезки улиц Табышалиева, Рыскулова;
- 9.00-17.00 – отрезки улиц Осмонкула, Жибек Жолу, Узгенской;
- 9.30-18.00 – жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Тугелова, Шералиева, Аксы, Актан);
- 9.30-14.00 – отрезки улиц Джунусалиева, Грибоедова;
- 9.30-17.00 – отрезки улиц Джунусалиева, Айни, переулков Сибирский, улицы Гастелло, Медерова, Чехова, переулок Ашхабадский;
- 10.00-17.00 – село Орто-Сай (улицы Балык Кумара, Иманалиева), улица Ибраимова, 108, 142;
- 13.00-17.00 – отрезки проспекта Чуй, улиц Акылбекова, Достоевского, Кишиневской, жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Торугарт, Ырыс, Шаты), «Алтын-Ордо» (улицы 0-я, 1-я).
У кого намечается той
Татьяна Кузнецова
Родилась 21 февраля 1974 года. Вице-мэр Бишкека по социальным вопросам.
Эрнист Батырканов
Родился 21 февраля 1998 года. Футболист, нападающий сборной Кыргызстана.
Памятные даты
Международный день родного языка
Дата выбрана в знак памяти о событиях, произошедших в Дакке (ныне столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года, когда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных.
По оценкам ЮНЕСКО, примерно из 6 тысяч языков мира половина может в ближайшее время потерять последних носителей.
Всемирный день экскурсовода
Учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов (гидов) с целью повышения информированности широкой общественности о важности и значимости работы экскурсоводов.
Когда появилась эта профессия, точно сказать нельзя, но очевидно, что она связана с развитием межгосударственных отношений. С тех пор как люди начали активно путешествовать, посещать разные города и страны, им стало сложно обойтись без помощи профессиональных гидов.
Люди, которые меняли мир
Родился полный кавалер ордена Славы Дмитрий Темляков
Боевой путь он начал в апреле 1943-го в должности наводчика. Воевал на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Участвовал в боях на реке Северский Донец, в Изюм-Барвенковской и Донбасской операциях, в освобождении Запорожья и форсировании Днепра.
Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 1-й, 2-й и 3-й степени, медалями.