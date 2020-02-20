В Бишкеке представителя строительной компании водворили в СИЗО-1

Представитель ОсОО «Некст Строй» Тынчтык Шерматов заключен под стражу в СИЗО-1. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП.

Читайте по теме В Бишкеке Финпол задержал представителя стройкомпании

Уточняется, что подозреваемый, являясь представителем указанного ОсОО, в 2018 году заключил договор с главой Ала-Букинского айыл окмоту на реконструкцию парка «Жениш» («Победа»). Сумма контракта составляла 26 миллионов 663 тысячи сомов.

«Получив часть денег — 7 миллионов 900 тысяч сомов, Тынчтык Шерматов не выполнил свои обязательства и скрылся. Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Мошенничество» УК КР. Так как в ходе следствия установить местонахождение Шерматова не представилось возможным, ему заочно вынесено уведомление о подозрении. Он был объявлен в розыск. 15 февраля подозреваемого задержали и водворили в ИВС. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-1», — сообщили в ГСБЭП.