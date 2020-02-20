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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Все градостроительные проекты должны проходить экоэкспертизу

Все градостроительные проекты в Бишкеке должны проходить экологическую экспертизу. Об этом на круглом столе в 24.kg сообщил эколог Дмитрий Ветошкин.

«Город как субъект выпал из контроля ГАООСиЛХ. Любые строительные объекты, градостроительные проекты должны проходить оценку воздействия на окружающую среду и получать заключение экологической экспертизы. В том числе ПДП», — сказал он.

Дмитрий Ветошкин отметил, что сегодня, к сожалению, госэкспертиза при ГАООСиЛХ охватывает в основном вопросы республиканского значения, а муниципальные выпадают. Он напомнил, что в 2017 году общественность пыталась повлиять на проект реконструкции дорог в городе и даже обращалась в суд.

«Там строительство и подготовка проектных документов шли параллельно. По этому поводу общественность обращалась в суд, однако проиграла. Но пока экологическая экспертиза не будет усилена в Бишкеке, у нас будет такая ситуация», — добавил эколог.

Напомним, ранее представители инициативной группы горожан сообщили, что утвержденный Проект детальной планировки центральной части столицы не прошел экологическую экспертизу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144205/
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