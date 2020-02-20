Выставка советской военной техники проходит в Бишкеке

В Бишкеке проходит однодневная историко-техническая выставка моделей советской и российской военной техники.

Мероприятие посвящено Дню защитника Отечества. В экспозиции представлены модели военной техники, находившейся на вооружении советской армии с 1940-х годов и нынешних российских ВС.

Модели собраны воспитанниками городского центра творчества школьников «Кыргызстан балдары». Юные ученики также присутствовали на выставке и представляли модели.

Руководитель авиатехнического кружка в центре Дмитрий Бобылев рассказывает, что подобные модели создавать не так просто, как может показаться. К примеру, фронтовой истребитель МиГ-17Ф он собирал восемь лет.

Выставку вместе с городским центром творчества организовали Российский центр науки и культуры в Бишкеке и управление образования мэрии столицы. Организаторы композиции отметили, что планируют провести подобную выставку и в преддверии Дня Победы.