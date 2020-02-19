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Общество

Электронная запись в школы. В Минобразования открыли сall-центр для родителей

Если родитель столкнулся с проблемой при онлайн-записи ребенка в 1-й класс, то он может обратиться в специальный call-центр. Об этом 24.kg сообщила заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

По ее словам, на сегодня в call-центре работают шесть человек. В скором времени операторов станет больше.

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«Главная их цель — если родитель столкнулся с любой проблемой, оперативно помочь ему. Основной жалобой стало то, что родитель вводит фамилию, имя и отчество ребенка с ошибкой. Допустим, пропускает одну букву, тогда программа отвергает заявку. Это правильно, ведь, когда прикрепляется документ ребенка, система считывает данные и опирается уже на них. Поэтому при вводе информации нужно быть внимательнее», — сказала Надира Джусупбекова.

В call-центр можно позвонить по номерам: 0312543024, 0706122211, 0776122211, 0556122211.

Заместитель министра образования отметила, что родители детей в Бишкеке уже разобрались, как пользоваться электронной записью. Однако в начале запуска пилотного проекта были технические сбои при большой нагрузке на сайт.

Напомним, что с 15 февраля в Кыргызстане начала работу электронная запись в школы. В этом году она охватила еще пять городов: Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кию, Кара-Балту и Токмак. Еще одно новшество — запись в школу по микроучастку и вне его будут вести параллельно общим этапом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144059/
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