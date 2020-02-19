Пункт пропуска «Ак-Жол» на казахской границе закроют на ремонт 20 февраля

На ремонт 20 февраля закроют приграничные пункты пропуска «Ак-Жол» и «Кордай». Об этом сообщила пресс-служба УОБДД по ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в итоге приостановят пропуск транспортных средств и грузов.

В УОБДД просят водителей, планирующих выезд в Казахстан на автотранспорте, заранее продумать маршруты движения через другие приграничные пункты пропуска.

В Чуйской области на границе с РК работают следующие пункты пропуска: «Ак-Тилек-автодорожный», «Кен-Булун-автодорожный», «Токмак-автодорожный», «Каинды-железнодорожный» и «Чалдыбар-автодорожный».