Цифра дня. 426,6 миллиона сомов налогов оплатили дистанционно в 2019 году

В 2019 году кыргызстанцы посредством периферийных устройств уплатили 426,6 миллиона сомов налогов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Всего дистанционно осуществили 345 тысяч 670 платежей. По сравнению с 2018-м показатель вырос на 27,1 тысячи платежей, или на 45,7 миллиона сомов.

Чаще всего кыргызстанцы используют платежные терминалы. Через них в 2019 году провели 285 тысяч 889 операций на 340,7 миллиона сомов. Кроме того, через банкоматы прошли 16 тысяч 824 платежа на 18,6 миллиона сомов, веб-кассы — 9 тысяч 173 платежа на 41,2 миллиона сомов, интернет-банкинг — 17 тысяч 192 платежа на 15,2 миллиона сомов.