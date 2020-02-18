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Общество

19 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 16-19;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Кудрука, Медерова, Куренкеева, Чехова, Панфилова, Гастелло, переулки Ляйлякский, Ашхабадский;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Торекула Айтматова, Куликовской, Медерова, переулки Черкесский, Ала-Тоо, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Молдо Нияз, Ак Ордо, Толстого, Кыбыла, Кожожаш, Тогуз Канат, Ашар Саадак, Кербез, Огуз Ата), «Ак-Босого» (улицы Чуй 1 — Чуй 5);
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Жибек Жолу, Никитина, Османкула;
  • 9.30-12.00 — квадрат, ограниченный улицами Токтогула, Московской, Бейшеналиева, бульваром Молодой Гвардии;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улица Жетиген);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Орозбекова, Логвиненко, Серова, Курганской, переулок Донской;
  • 15.00-17.00 — жилмассив «Колмо».
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кара-Жигач (улица Фрунзе), Аламедин (улица Суворова), Кара-Жар (улица Ахметова), Озерное (улицы Зеленая, Фрунзе, Молодежная, Аульная), Лебединовка (проспект Победы), Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, малая ГЭС), Октябрьское (улица Гагарина);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кара-Сакал (улицы Осмона, Алтын-Ордо), Новопавловка (улицы Усупбаева, Деповская, Северная), Лесное (улицы Восточная, Центральная), Белек (улицы Фрунзе, Токтогула, Новая), Сокулук (улицы Новая, Белинская, Фрунзе), Арал (улица Картамбаева), Восточное (улицы Дружбы, Школьная, Темирязева, Энгельса);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Мааке, Центральная), Беловодское (улица Куприна), Петровка (улица Шевченко), Озерное, Новое, Торт-Куль, Ан-Арык, Предтеченка, Кызыл-Туу;
  • 8.00-13.00 — село Кыз-Моло (улица Грибанова);
  • 12.00-17.00 — село Кыз-Моло (улицы Школьная, Дружбы, Степная);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы 40 лет Киргизии 2, 3; Центральная, Есенина), села Малтабар, Восточное, Калининское (улица Есенина);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Новопокровка (улица Ленина), Дмитриевка (улицы Фрунзе, Новая, Чапаева, Комарова, Садовая).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144002/
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