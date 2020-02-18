Женщина, родившая недавно двойню, скончалась не в роддоме, а в Нацгоспитале

Женщина, родившая недавно двойню, скончалась не в родильном доме № 6, а в Национальном госпитале. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения КР.

По его данным, 18-летнюю женщину перевели на 25-е сутки послеродового периода с острым повреждением почек из Иссык-Кульской областной объединенной больницы в отделение реанимации Национального госпиталя 6 февраля 2020 года.

«Медицинские работники провели все лечебные мероприятия и консилиумы. Несмотря на это, состояние пациентки оставалось крайне тяжелым, и 17 февраля она скончалась», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что проведена экспертиза, ее результаты станут известны в течение двух месяцев.