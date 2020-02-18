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Общество

Мэрия Бишкека запустила онлайн-ресурс, где можно отслеживать расходы бюджета

Передвижение средств бюджета Бишкека теперь можно отслеживать в режиме реального времени на официальной странице столичного муниципалитета.

Как отметили в пресс-службе мэрии, ежеквартально в открытом доступе будет публиковаться гражданский отчет, вся информация о бюджетном ресурсе: поступление налоговых и неналоговых доходов, расходы местного бюджета, закупках и проводимых конкурсах.

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В разделе электронной торговой площадки (ЭТП) можно получить детальную информацию по электронным аукционам мэрии. Кстати, с 2020 года земельные участки будут предоставляться исключительно через электронный аукцион.

В графе «аудит» будет опубликована полная информация по аудиторским проверкам в городских службах и структурных подразделениях мэрии.

Платформа открытых данных запущена в тестовом режиме, некоторые разделы временно не функционируют, и часть данных может меняться, также идет доработка разделов по остатку основного счета и закупок города.

В мэрии отметили, что такая практика вводится впервые и будут благодарны за обратную связь по работе ресурса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143970/
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