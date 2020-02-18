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Общество

В Россию не пропустили более 42 тонн продукции из Кыргызстана

В Россию не пропустили более 123 тонн продукции из стран Центральной Азии, из них 42 тонны — из Кыргызстана. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Россельхознадзора.

По его данным, управлением Россельхознадзора по Оренбургской области с 7 по 16 февраля пресечено девять попыток незаконного ввоза на территорию России продукции из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Сообщается, что в РФ из КР пытались ввезти ядра абрикосовых косточек (0,1 тонны) и 42,5 тонны орехов, риса и сухофруктов с недействительными фитосанитарными сертификатами или без них.

Кроме того, с нарушениями из Казахстана ввозились арахис, рисовая крупа, томаты свежие и лук репчатый, а также сухофрукты узбекского происхождения. Из РК не пропустили также шесть тысяч банок цельного сгущенного молока с сахаром «Рогачевское» 8,5 процента, они были без сопроводительных документов, в том числе без ветеринарного сертификата, который подтверждает качество и безопасность.

Утоняется, что в соответствии с требованиями законодательства РФ ввоз всей продукции на территорию России запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности и осуществлен возврат автотранспортных средств с продукцией в страны отправления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143942/
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