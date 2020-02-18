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Общество

Скандал в «Акнете». Кубана Ажимудинова просят отпустить под домашний арест

Фото 24.kg. Скандал в «Акнете»

У создателя и основного учредителя компании «Акнет» Кубана Ажимудинова резко ухудшилось здоровье. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила его сестра Гульнара Ажимудинова.

По мнению родственников, это произошло вследствие незаконного ареста главы одного из ведущих интернет-провайдеров и надуманных обвинений.

Как отметила Гульнара Ажимудинова, у Кубана Ажимудинова сахарный диабет. У него также больное сердце и требуется операция. Однако ее переносят, поскольку медики не могут снизить уровень сахара в крови.

Родственники просят отпустить Кубана Ажимудинова под домашний арест.

Гульнара Ажимудинова также заявила, что куда-то исчез миллиард сомов со счетов «Акнета» и компания не может полноценно производить выплаты, в том числе поставщикам интернет-связи.

Она отметила, что на Кубана Ажимудинова «повесили» невыплату налогов. А после того как он погасил все задолженности, уголовное преследование, несмотря на заверения ГСБЭП, все равно продолжается. Следствие, проведенное МВД, родственники арестованного называют поверхностным и необъективным.

Отметим, в отношении Кубана Ажимудинова возбудили уголовное дело. Ему инкриминируют присвоение вверенного имущества, уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, незаконный оборот оружия, боеприпасов, подделку документов. Он находится в Национальном кардиологическом центре с подозрением на инфаркт. Первомайский районный суд Бишкека, где рассматривается дело, вынес решение направить официальный запрос в медицинское учреждение, чтобы получить подтверждение, после чего процесс будет продолжен.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143932/
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