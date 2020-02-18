Прослушка в офисе сторонников Садыра Жапарова. По факту возбудили дело

По факту обнаружения предмета, похожего на прослушивающее устройство, в офисе сторонников Садыра Жапарова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

Читайте по теме В штабе сторонников Садыра Жапарова нашли прослушивающее устройство

Уточняется, что 17 февраля примерно в 17.00 на службу 102 поступил вызов о том, что в одном из кабинетов здания «Илбирс» нашли предмет, похожий на прослушивающее устройство. С письменным заявлением обратился Давлетбек Жапаров. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые установили это устройство.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» УК КР. Следственной службой проводится расследование в рамках настоящего досудебного производства», — сообщили в УВД.