11:38
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Прослушка в офисе сторонников Садыра Жапарова. По факту возбудили дело

По факту обнаружения предмета, похожего на прослушивающее устройство, в офисе сторонников Садыра Жапарова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

Читайте по теме
В штабе сторонников Садыра Жапарова нашли прослушивающее устройство

Уточняется, что 17 февраля примерно в 17.00 на службу 102 поступил вызов о том, что в одном из кабинетов здания «Илбирс» нашли предмет, похожий на прослушивающее устройство. С письменным заявлением обратился Давлетбек Жапаров. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые установили это устройство.

«Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни» УК КР. Следственной службой проводится расследование в рамках настоящего досудебного производства», — сообщили в УВД.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143927/
просмотров: 409
Версия для печати
Материалы по теме
В штабе сторонников Садыра Жапарова нашли прослушивающее устройство
Сбежавшую шесть лет назад сестру Садыра Жапарова опять объявили в розыск
Сотрудника штаба СДПК вызвали в Военную прокуратуру
Военная прокуратура начала досудебное производство по прослушке Атамбаева
СДПК обратилась в Генпрокуратуру по факту прослушки Алмазбека Атамбаева
В Кыргызстане найдены запрещенные устройства для прослушки
«Жучки» Атамбаева. Чем закончились в Кыргызстане громкие дела о прослушке
Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не хочет
Сотруднику СДПК предлагали $500 за установку прослушки у Алмазбека Атамбаева
СДПК обратится по поводу прослушки в Генеральную прокуратуру
Популярные новости
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в&nbsp;Бишкеке снесут Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Территория Бишкека увеличится на&nbsp;8&nbsp;тысяч гектаров Территория Бишкека увеличится на 8 тысяч гектаров
Бизнес
Обменяй старый смартфон на&nbsp;новый в&nbsp;O!Store Обменяй старый смартфон на новый в O!Store
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
18 февраля, вторник
11:37
Скандал в «Акнете». Кубана Ажимудинова просят отпустить под домашний арест Скандал в «Акнете». Кубана Ажимудинова просят отпустить...
11:30
Азиз Суракматов заверил, что сносить советские дома в центре Бишкека не будут
11:02
Прослушка в офисе сторонников Садыра Жапарова. По факту возбудили дело
10:34
В Алае психически нездоровую девочку изнасиловали двое мужчин
10:31
Со склада в правительство. Что известно о новом полпреде Баткенской области