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Общество

В штабе сторонников Садыра Жапарова нашли прослушивающее устройство

В штабе сторонников Садыра Жапарова нашли прослушивающее устройство. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, на месте работает следственно-оперативная группа.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что якобы прослушивающее устройство нашел брат Садыра Жапарова. По предварительным данным, придя в офис, он обнаружил подозрительный предмет на потолке, а когда потянул его, увидел провода.

«Офис сторонников Садыра Жапарова расположен в здании «Илбирс». Когда подозрительный предмет обнаружили, вызвали милицию. Правоохранители назначат экспертизу», — сообщили редакции.

Напомним, что суды всех инстанций приговорили бывшего депутата Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Его осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143898/
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