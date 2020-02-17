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Общество

Нападение на Болота Темирова. Следствие завершено, дело передают в суд

Расследование дела о нападении на редактора Factcheck.kg Болота Темирова завершено. Об этом 24.kg сообщили в милиции.

Как отмечается, задержанным предъявлены статьи «Хулиганство» и «Кража». Дело будет на днях передано в суд.

Ранее сообщалось, что задержаны четверо мужчин, которых подозревают в нападении на главного редактора ресурса Factcheck.kg.

Напомним, что 9 января в обеденное время неизвестные напали на Болота Темирова. Его избили и отобрали мобильный телефон. Сам журналист расценивает факт нападения как попытку запугивания. Медики диагностировали у него сотрясение мозга и ушибы. Факт избиения в ЕРПП милиция зарегистрировала только спустя сутки.

Сам Болот Темиров выступил после инцидента с заявлением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143866/
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