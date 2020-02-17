18 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 0.00-3.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Лумумбы, Бородинского, Нарвской;
- 9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Молдо Нияз, Кожожаш, Ашар), отрезки улиц Токтогула, Абдрахманова, Панфилова, Логвиненко;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Карасаева, Гранитной, переулки Гвардейский, Уфимский;
- 9.30-12.00 — отрезок улицы Кулатова;
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Туголбай-Ата, Армейской, микрорайон «Восток-5», 7, школа № 12, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Кара-Кужур, Арча-Бешик, Бадахшан, Ахунбаева, 11, 10, Чортекова, Жазыйра, Арча-1, Кривоносова, Безымянная);
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Дзержинского, Баялинова;
- 9.30-16.00 — жилмассивы «Ала-Арча» (улицы 125 лет Бишкека, Горная, Садырбаева), «Верхний Орок», «Нижний Орок»;
- 10.00-17.00 — отрезки улиц Фирсова, Байтика Баатыра, жилмассив «Рухий-Мурас»;
- 13.00-17.00 — 12-й микрорайон, 1, 7-9, 23, 25- 27, 30, жилмассив «Ак-Бата» (9-11-я улицы).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — cела Кок-Жар (улицы Маликова, Чон-Багыш, Эгимбаева, Уметалиева, Майрам, Карагул-Акмат), Озерное (улицы Зеленая, Фрунзе, Молодежная), Восток (улица Энгельса), Лебединовка (проспект Победы), Аламедин (улицы Набережная, Первомайская, Гоголя), Карла Маркса (улицы Фрунзе, Куйбышева, Шоссейная, 22-го Партсъезда), Константиновка (улицы Новая, Парковая);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Тургенева, Московская, Советская, переулки Зеленый, Ленина, Киевский, Победы), села Новопавловка (улицы Деповская, Усупбаева, Северная), Северное (улица Матросова), Лесное (улицы Новая, Проектная, Западная, Центральная, Восточная), Фрунзе (улицы Садовая, Ново-Садовая, Береговая, Проектируемая, Лесная, Фрунзенская, Юбилейная, Береговая), Кызыл-Туу (улицы Ибраимова, Жылжымышова, Билалы, Жыламыш, Молдобай, Абакир), Асылбаш (улицы Шопокова, Шамши, Ноорузбая, Кайназарова);
- 10.00-13.00 — села Манас (улицы Северная, Совхозная, Мира, Комсомольская, Западная, Степная), Лесное (улицы Центральная, Ат-Башинская, Северная, Западная, Новая, Восточная Проектная), Комсомольская (улицы Проектируемая, Восточная, Лесная, Чуйская, Новая, Дорожная, Южная, Тупик, Строительная);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Ак-Торпок (улица Попенова), Крупское (улицы Труда, Северная), Назар (улицы Тангандиева, Колхозная, Дружба), Ак-Суу (улица Южная, 5);
Жайылский РЭС
- 8.00-17.00 — город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 7, 8), села Молтовар, Центральная, Буденовка, Федоровка (улица Советская);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Белинская, Советская, Токтогула, Линейная, Крупская), Дмитриевка (улицы Комарова, Фрунзе, Новая, Чапаева, Садовая).