В Бишкеке 18 февраля снег. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День увеличился до 10 часов 40 минут.

Куда сходить

Культура Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова приглашает на выставки;

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова — на балет «Ромео и Джульетта»;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет спектакль «Манасчи». Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана по спортивному и боевому самбо.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

улица Анкара, 4а, 14, 3/109, 3/103, 3/101, 3/1, 27;

до 20 февраля — в районе, ограниченном улицами Московской, Токтогула, Логвиненко, Панфилова.

0.00-3.00 — отрезки улиц Профсоюзной, Лумумбы, Бородинского, Нарвской;

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Молдо Нияз, Кожожаш, Ашар), отрезки улиц Токтогула, Абдрахманова, Панфилова, Логвиненко;

9.00-17.00 — отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Карасаева, Гранитной, переулки Гвардейский, Уфимский;

9.30-12.00 — отрезок улицы Кулатова;

9.30-17.00 — отрезки улиц Туголбай-Ата, Армейской, микрорайон «Восток-5», 7, школа № 12, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Щербет, Кара-Кужур, Арча-Бешик, Бадахшан, Ахунбаева, 11, 10, Чортекова, Жазыйра, Арча-1, Кривоносова, Безымянная);

9.30-14.00 — отрезки улиц Дзержинского, Баялинова;

9.30-16.00 — жилмассивы «Ала-Арча» (улицы 125 лет Бишкека, Горная, Садырбаева), «Верхний Орок», «Нижний Орок»;

10.00-17.00 — отрезки улиц Фирсова, Байтика Баатыра, жилмассив «Рухий-Мурас»;

13.00-17.00 — 12-й микрорайон, 1, 7-9, 23, 25- 27, 30, жилмассив «Ак-Бата» (9-11-я улицы).

У кого намечается той

Бакирдин Субанбеков

Родился 18 февраля 1952 года в селе Кызыл-Октябрь Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша («Бир Бол»).

Назаркул Ишекеев

Родился 18 февраля 1954 года. Председатель Национальной комиссии по государственному языку.

Кожогелди Култегин

Родился 18 февраля 1960 года в селе Алайку. Поэт, драматург, переводчик.

Алмазбек Раимкулов

Родился 18 февраля 1977 года. Боксер, более известный по прозвищу Бриллиантовый Малыш (англ. Kid Diamond).

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Сулайман Иманбаев

Родился 18 февраля 1932-го в селе Талды-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

В 1960-1975 годы работал завотделом здравоохранения, заместителем председателя Фрунзенского горисполкома, в 1975-1982 — замминистра здравоохранения Киргизской ССР, в 1982-1990 — директором Кыргызского НИИ онкологии и радиологии, а с 1990-го возглавил Главное управление здравоохранения Бишкека.

Сулайман Иманбаев был одним из организаторов системы здравоохранения страны.

Будучи народным депутатом «легендарного парламента», принимал активное участие в подготовке и принятии Конституции суверенного Кыргызстана.

В марте 1996 года указом президента КР назначен председателем Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов, внес значительный вклад в формирование и становление избирательной системы нашей страны.

Умер 23 апреля 2017-го.

Родился живописец Федор Стукошин

Он родился в 1914 году в селе Разрытом Смоленской области. Окончил Омское художественное училище. В Кыргызстане с 1940-го. Участник Великой Отечественной войны, член Союза художников с 1949 года. Преподавал во Фрунзенском художественном училище. Умер в 1974-м.

В историю кыргызского искусства вошел как один из ведущих живописцев послевоенного времени. Автор тематических картин, портретов, замечательных пейзажных этюдов и натюрмортов.

Умер заслуженный артист Кыргызской Республики Аманбек Нуртазин

Родился 17 июля 1939 года в селе Кенес Кордайского района Казахстана. Кыргызский оперный певец, тенор, заслуженный артист Киргизии.

Выучившись вокальному мастерству в Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, в 1962-м стал солистом Кыргызского государственного театра оперы и балета.

Владея прекрасными актерскими данными, музыкальностью, лирический тенор спел ведущие партии практически во всех постановках театра: «Евгений Онегин» (Ленский), «Борис Годунов» (Юродивый), «Севильский цирюльник» (граф Альмавива), «Отелло» (Кассио), «Манас» (Сыргак), «Ай-Чурек» (Кульчоро), «Олжобай и Кишимжан» (Олжобай), «Кыз Жибек» (Тологон) и другие. Одновременно он возглавлял оперно-хоровую студию главного театра республики.

Как о нем пишут, «сын братского казахского народа внес большой вклад в развитие культуры Кыргызской Республики».

Умер в 2013 году.