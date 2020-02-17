00:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Экран смартфона Galaxy Z Flip провалил тест на прочность — корябается ногтем

Фото JerryRigEverything/YouTube. Покарябанный дисплей смартфона Galaxy Z Flip

На прошлой недели Samsung представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip, который получил форм-фактор «раскладушки». Он был первым в своем роде с полностью стеклянным дисплеем вместо пластикового. Это должно было обеспечить более высокую надежность экрана, но на деле серьезных изменений не произошло, пишет портал @hi-tech.

Блогер Зак Нельсон опубликовал видеозапись теста Galaxy Z Flip на прочность с не самыми впечатляющими результатами. Оказалось, что ультратонкое стекло смартфона царапается так же легко, как и пластик — достаточно просто провести по нему ногтем.

По словам Зака Нельсона, уровень защиты стекла Z Flip от царапин соответствуют пластиковым дисплеям в Galaxy Fold или Motorola Razr.

Задняя панель и основная камера гаджета покрыты устойчивым к царапинам стеклом, на котором не остается следов даже от канцелярского ножа.

По мнению автора, Z Flip стал самым надежным гибким смартфоном из выпущенных, но этот тип устройств пока что остается крайне хрупким и требует осторожного обращения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143844/
просмотров: 114
Версия для печати
Материалы по теме
Три флагманских смартфона Galaxy S20 представила компания Samsung
Samsung показала «раскладушку» Galaxy Z Flip на вручении премии «Оскар»
Выпуск смартфонов BlackBerry прекратят в 2020 году
iPhone 11 Pro заподозрили в повышенном уровне электромагнитного излучения
Видео складного с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip опубликовали в Сети
Вывод ученых: смартфоны влияют на появление онкологических заболеваний
Дизайн нового складного смартфона Samsung раскрыли инсайдеры
Инсайдеры рассекретили внешний вид нового флагмана Samsung Galaxy S20
Первое видео нового флагмана Samsung Galaxy S20 Plus появилось в интернете
Секретный смартфон-слайдер показала Samsung
Популярные новости
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в&nbsp;Бишкеке снесут Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
При Атамбаеве такого не&nbsp;было. А&nbsp;как было при бывшем президенте на&nbsp;самом деле При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле
Кыргызстан меняет с&nbsp;Таджикистаном свои территории на&nbsp;свои&nbsp;же участки Кыргызстан меняет с Таджикистаном свои территории на свои же участки
Территория Бишкека увеличится на&nbsp;8&nbsp;тысяч гектаров Территория Бишкека увеличится на 8 тысяч гектаров
Бизнес
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
18 февраля, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 февраля, понедельник
23:51
Экран смартфона Galaxy Z Flip провалил тест на прочность — корябается ногтем
23:33
Смог окутывает Бишкек. Читатель не верит, что в этом виноваты автомобили
23:02
Даже животные могут психануть, если им мешают работать
22:44
В Баткене задержали партию контрабандных ноутбуков на 3 миллиона сомов
22:02
Скамейки в «Востоке-5» меняют на другие. Аким района рассказал почему