При Атамбаеве такого не было. А как было при бывшем президенте на самом деле

Фото пресс-службы президента. Алмазбек Атамбаев на одной из своих ежегодных итоговых пресс-конференций

«При Атамбаеве такого не было» — сторонники бывшего президента сетуют, что нынешняя власть не дает им свободно выражать мнение. Верная соратница Алмазбека Атамбаева Ирина Карамушкина с завидным постоянством выдает гневные заявления в адрес Сооронбая Жээнбекова.

Она утверждает, что ее сопартийцев и сторонников лишили возможности проводить митинги, свободно выступать и критиковать власть. «Это право дает нам Конституция КР. Это право мы использовали, но нас лишили этой возможности, цинично и нагло», — заявила депутат.

Несмотря на такие якобы «запреты», Ирина Карамушкина и ее сопартийцы вполне свободно критикуют не только бывшего единомышленника, но и всех подряд. Кроме себя, разумеется.

У некоторых короткая память. 24.kg решило напомнить, как поступал сам Алмазбек Атамбаев во время своего президентства с теми, у кого было свое мнение или кто смел оппонировать.

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Бывший глава государства запомнился резкими, грубыми, порой неуместными высказываниями в адрес не только журналистов, правозащитников, активистов, депутатов, чиновников, но и президентов соседних стран. От подобных выступлений то и дело становилось если не стыдно, то неловко точно.

Выпады, касающиеся отдельных политиков, влекли за собой нежелательные последствия для государства. В частности, грубости в адрес Нурсултана Назарбаева и других членов ЕАЭС стали причиной блокады на кыргызско-казахской границе осенью 2017-го, когда сотни бизнесменов понесли колоссальные убытки.

Этот союз мне иногда скотный двор напоминает из произведения Оруэлла. Один из персонажей, свинья, говорит: «Все животные равны, но кто-то равнее». Алмазбек Атамбаев, октябрь 2017 года

За свои высказывания бывший президент не понес ответственности и даже не извинился перед теми, кого открыто оскорблял. Однако на тех, кто критиковал его, соответствующие органы незамедлительно реагировали.

В октябре 2017-го в Таласе состоялся митинг. Его участники требовали, чтобы глава государства Алмазбек Атамбаев извинился перед жителями Таласской области за несправедливую критику в их адрес.

Губернатор Таласа принес книгу о Манасе и хотел прочитать его слова, но молодые люди своими криками и свистом не позволили ему этого сделать. В самом Таласе не позволили прочитать слова Манаса! Для таласцев это должно быть стыдно! Все это дело рук потомков Абыке (враг Манаса в эпосе. — Прим. 24.kg). Алмазбек Атамбаев, октябрь 2017 года

Таласцам не понравилось, что президент назвал их потомками Абыке. Они вышли на митинг. Позже нескольких активных участников акции протеста вызвали на допрос в ГКНБ. В спецслужбах тогда не пояснили, в рамках какого уголовного дела и в каком качестве активистов пригласили на беседу. Их пожурили и отпустили.

Публичных извинений от тогдашнего главы государства не дождалась и правозащитница Толекан Исмаилова за то, что он позволил себе нелицеприятные выражения в адрес нее и Азизы Абдирасуловой. Алмазбек Атамбаев фактически обвинил представительниц гражданского общества в намерении дестабилизировать обстановку в стране.

Верно отрабатывающие свои зарубежные гранты энпэошницы Толекан Исмаилова и Азиза Абдирасулова... Алмазбек Атамбав, май 2017 года

Эту фразу он произнес на церемонии награждения матерей-героинь. Во время выступления президент обрушился с гневной тирадой на членов «Народного парламента», их он назвал «дерьмократами», которые «радуются поступлению очередных денег от их зарубежных покровителей».

Правозащитницы подали в суд иск на Атамбаева о защите чести и достоинства и потребовали возместить им моральный ущерб в размере 10 миллионов сомов. Но суд встал на сторону бывшего главы государства, Абдирасулова и Исмаилова проиграли в трех инстанциях.

Позже Атамбаев все-таки попросил прощения у Азизы Абдирасуловой.

Хотел бы сказать спасибо Азизе Абдирасуловой. Пусть простит меня, если я в чем-то виноват или сделал неправильно. Алмазбек Атамбаев, апрель 2019 года

Перед Толекан Исмаиловой он так и не извинился.

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Не смогли заставить Алмазбека Атамбаева принести извинения и члены партии «Ата Мекен». Бывший президент в марте 2017-го на вручении государственных наград по итогам Года истории и культуры выступил перед собравшимися с речью, в которой прозвучали фразы «сасык партия (вонючая партия), поддерживая своего старшего брата-мародера»...

Позже он пояснил, что имел в виду, приправив выступление еще одним оскорблением: «Как вы верите вонючим политикам, уважаемые журналисты? Конечно, завтра и они, как представители одной вонючей партии, подадут в суд: якобы нас «вонючими» назвали. Я поясню манкуртам, не знающим родной язык».

Кто душится французскими духами от Шанель и Диор, но был замешан в низких делах, таких кыргызы и называют вонючими политиками. Конечно, если вонючий политик руководит партией, то как ее назвать, кроме как «вонючей»? Алмазбек Атамбаев, март 2017 года

В «Ата Мекене» сочли, что эти слова адресованы им и их лидеру Омурбеку Текебаеву, и подали иск в суд. Однако суд не удовлетворил прошение, постановив, что «сасык» — не оскорбительное слово.

Представителям СМИ тоже нередко доставались «комплименты» от Алмазбека Атамбаева. В июне 2017-го, выступая вместе с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, бывший глава государства сравнил некоторых политиков, активистов, журналистов с дерьмом.

Свинья везде грязь найдет. Есть, к сожалению, среди политиков и журналистов те, которые льют грязь на страну. Алмазбек Атамбаев, июнь 2017 год

Он еще раз повторил, что сожалеет, что «так много дерьма среди журналистов и политиков, и это плохо для республики». Тогда же пригрозил:

Выборы мы проведем как надо. А кто попытается дестабилизировать, закроем. Алмазбек Атамбаев, июнь 2017 год

Со СМИ и журналистами, которые критиковали власть, бывший президент не церемонился. Многомиллионные иски, судебные разбирательства, закрытие сайтов и рейдерство редакций — все это в период правления Атамбаева было.

Сразу несколько исков на общую сумму 27 миллионов сомов в защиту чести и достоинства Атамбаева подала экс-генпрокурор Индира Джолдубаева против учредителей сайта Zanoza Дины Масловой и Нарына Айыпа, а также правозащитницы Чолпон Джакуповой. В 2017-м суд удовлетворил иск и вынес решение в пользу тогдашнего главы государства.

Что касается Zanoza, то я сам иски смотрел. Почему мы выигрываем суды? Потому что это не журналисты, это клеветники. Алмазбек Атамбаев, июль 2017 года

Но уже после сложения полномочий Атамбаев от материальных претензий отказался и признался, что был не прав.

Еще один иск генпрокурор подала в отношении юристов «Ата Мекена» Канатбека Азиза и Таалайгуль Токтакуновой — по 10 миллионов сомов с каждого. Суды также удовлетворили их в полном объеме. Лишь недавно юристы смогли отменить это решение, и аресты с их счетов сняты.

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Свою нелюбовь к отдельным журналистам Алмазбек Атамбаев также выражал своеобразно. Одним он выставлял многомиллионные иски, других ограничивал в доступе к информации — чиновники аппарата президента отказывали в аккредитации на ежегодные пресс-конференции главы государства.

В декабре 2016 года аккредитации на ежегодную встречу президента с журналистами лишили сразу три СМИ — «Фергану», газету ResPublica и съемочную группу телеканала «Сентябрь», а также корреспондентов Улугбека Бабакулова и Махинур Ниязову.

На вопрос, почему не пустили именно этих журналистов, Алмазбек Атамбаев тогда ответил в привычной ему манере.

Да потому что некоторым журналистам не нужна информация, а только повод попиариться. Алмазбек Атамбаев, декабрь 2016 года

Уже в августе 2017-го по решению Первомайского районного суда Бишкека телеканал «Сентябрь» закрыли. Сообщалось, что судья Жылдыз Жумабаева провела слушание без участия ответчика и их адвокатов и вынесла вердикт за одно заседание. Юристы говорили о нарушениях, но власть их проигнорировала.

С нарушениями также отсудили издательский дом «Вечерний Бишкек». Дело «Вечерки» называли открытым рейдерством, оно стало одним из самых громких разбирательств с участием СМИ во времена правления Атамбаева. Мало того, что у владельца ИД «Вечерний Бишкек» Александра Кима отсудили издание и рекламную компанию, так еще и вменили некую невыплату дивидендов в размере 27 миллионов сомов. На счета журналиста был наложен арест, оставив его без средств к существованию.

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Еще двое ближайших сподвижников Алмазбека Атамбаева — его экс-телохранитель Эркин Мамбеталиев и бывший шофер Икрамжан Илмиянов — также отсудили себе солидные суммы у «Вечерки», в публикациях которой якобы были задеты их честь и достоинство.

Сам Алмазбек Атамбаев если и был непричастен напрямую к отъему собственности Александра Кима, то поддерживал этот беспредел.

Моего брата просто затравили. Брата довело до инфаркта постоянное чернение моей деятельности. «Вечерний Бишкек» писал обо мне грязь. Алмазбек Атамбаев, 27 июля 2015 года

«Однако я напомню о статье от 2004 года, в которой Александр Ким открыто заявляет, что 50 процентов принадлежит Рябушкину. А через три месяца уже забыл про свои слова. Но из-за хозяйственного спора нельзя же затравливать меня и моих родных. В 1995-м так затравили и мою мать. Меня называли врагом народа, и моя мать умерла от переживаний. Тогда я был в оппозиции, а сейчас я президент, однако травля до сих пор продолжается. Суд поставит точку по вопросу «Вечерки», — добавил бывший президент.

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Руководствуясь личной местью, поделив журналистов, активистов, политологов и политиков в стране на «своих» и «чужих», расправляясь через ручные суды и правоохранительные органы со всеми, кто критикует и не разделяет взгляды, — при Атамбаеве такое было. Странно, что Ирина Карамушкина и другие сторонники об этом так быстро забыли.

Несколько журналистов покинули республику из-за страха быть привлеченными к уголовной ответственности. В Америке попросил политического убежища Адилет Айтикеев. Был вынужден уехать собкор «Ферганы» Улугбек Бабакулов. Депортировали из Кыргызстана также двоих иностранных журналистов — представителя российского ИА Regnum в Бишкеке Григория Михайлова и журналиста агентства «Франс Пресс» Криса Риклтона. Оба известны своими аналитическими публикациями на политические темы.

Хочу сказать, что есть хорошие журналисты, а есть и плохие. Но за пять лет мы сделали многое. Потерпите меня еще годик. Алмазбек Атамбаев, декабрь 2016 года

Остальным несогласным бывший президент Алмазбек Атамбаев открыто предлагал уехать и искать другое место жительства.

Последние события в стране показали, кто болеет за Кыргызстан, а кто готов продать республику. Тем, для кого патриотизм — пустой звук, я хочу посоветовать более комфортное место, возможно, там, откуда они получают деньги и поддержку. Алмазбек Атамбаев, 27 декабря 2017 года

Карали за критику в бытность президентом Алмазбека Атамбаева не только по его указке, но и его соратников. По обращению все того же депутата Ирины Карамушкиной в 2017-м ГКНБ начал тотальную слежку и давление на тех, кто оставляет нелестные комментарии в соцсетях про главу государства.

Спецслужбы незамедлительно отреагировали, проверили комментарии и публикации в социальных сетях и вычислили 10 пользователей. Установлены личности еще 35 граждан, активно комментирующих в соцсетях политические события. С ними также проведена беседа.

Факт: практика давления на тех, кто критикует власть, ущемление конституционных прав и откровенное затыкание рта неугодным введены не Сооронбаем Жээнбековым.

Другой вопрос, что в стране ничего не меняется...