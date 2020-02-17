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Общество

Учимся говорить по-кыргызски. Для чиновников мэрии провели тренинг

Сотрудников районных акимиатов и структурных подразделений мэрии Бишкека обучили азам кыргызского языка. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, представитель Национальной комиссии по государственному языку Темирбек Осмоналиев, доктор филологических наук Умут Култаева, а также завотделом развития госязыка мэрии Эльмира Ниязбекова обучали работников муниципалитета делать лингвистическое заключение документов на государственном языке.

Отмечается, что на лингвистическом тренинге слушатели разбирали стилистику составления официальных документов, делились опытом делового жанра на кыргызском языке.

Уточняется, что обучение теперь будет проводиться регулярно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143814/
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