В Москве женщина начала рожать, ей помог кыргызстанец Мирлан Жамалдинов

Московский курьер «Яндекс. Еды» из Кыргызстана Мирлан Жамалдинов помог женщине на последнем месяце беременности, у которой начались cxватки. Он не растерялся и смог ей оказать необходимую помощь.



Фото из интернета. Мирлан Жамалдинов

Как отмечают СМИ, Мирлан Жамалдинов развозил заказы, когда одна из клиенток долго не брала трубку, поэтому он поднялся к ней в квартиру и увидел женщину с схватками.

Кыргызстанец оперативно вызвал скорую помощь, и пока не приехали медики, поддерживал ее и помогал.

«Клиентка сначала долго не открывала дверь. А когда я зашел в квартиру, стало понятно, почему. Она была беременна и кpичaла из-за схваток. Дома не было мужа, я решил, что надо как-то помочь. Хотел отвезти ее в больницу на такси, но она не захотела», — рассказал Мирлан Жамалдинов.

Родившая сына молодая мама не забыла о своем спасителе. После родов она позвонила в сервисную службу и поблагодарила Мирлана Жамалдинова.