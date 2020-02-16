Перекрестный год Кыргызстана и России. Кто из наших артистов выступит в Кремле

27 февраля в Москве состоится торжественная церемония открытия перекрестного года Кыргызстана и России. Откроют мероприятие президенты КР и РФ Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин.

Министр культуры КР Азамат Жаманкулов рассказал 24.kg, кто из отечественных артистов будет представлять нашу страну на гала-концерте по случаю открытия перекрестного года двух стран.

В Москву отправляются оркестр народных инструментов мэрии Бишкека, фольклорно-этнографический ансамбль «Камбаркан», кыргызский государственный ансамбль танца «Ак Марал», хор и балетная труппа Кыргызского национального академического театра оперы и балета, ансамбль комузистов «Акак», а также режиссерско-постановочная группа во главе с Алтынбеком Максутовым.

В рамках проекта «Перекрестный год Кыргызстана и России» запланирован ряд и экономических мероприятий: межрегиональный экономический форум в Екатеринбурге, предполагается участие кыргызских бизнесменов и предпринимателей в Петербуржском экономическом форуме, а деятелей искусств — Петербуржском культурном. Для нас было бы важным участие кыргызстанцев в инновационных форумах, которые будут проходить в России.