Штормовое предупреждение. На высокогорных дорогах снежные заносы и сход лавин

Министерство чрезвычайных ситуаций распространило штормовое предупреждение.

С 16 по 18 февраля по республике снег и снежные накаты на дорогах, гололедица.

«16 февраля ночью на большей части территории Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской и в отдельных районах Иссык-Кульской, Нарынской областей снег. Днем на большей части территории Чуйской, Иссык-Кульской областей, в отдельных районах Нарынской, в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей снег. В Таласской, Баткенской и в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской областей без осадков. На дорогах снежный накат, гололедица, на горных участках дорог снежные заносы. Ветер западный, 4-9 м/с, в отдельных районах с усилением до 15-20 м/с», — отмечается в сообщении.

В отдельных предгорных и горных районах Чуйской, Джалал-Абадской областей и по востоку Иссык-Кульской ожидаются интенсивные осадки.

В связи с ожидаемыми осадками в горных районах на автодорогах Бишкек — Ош (перевалы Тоо-Ашуу, Ала-Бел, ущелье Чычкан), Мырзаке — Кара-Кулжа — Алайкуу, Ала-Бука — Каныш-Кыя, Красная Горка — Ак-Таш, Каракол — Энилчек сохраняется сход снежных лавин, снежные заносы, снежный накат и гололедные явления.

На автодорогах при проезде лавиноопасных участков необходимо строго соблюдать дистанцию между транспортными средствами 500 метров.