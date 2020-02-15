15:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Все ради детей. Премьер-министр открыл новую школу в Узгенском районе

«Все сегодняшние экономические реформы проводятся ради светлого будущего детей», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на открытии средней школы в селе Бостон Узгенского района Ошской области.

По его словам, государственная политика направлена на то, чтобы повысить уровень и качество образования.

«Образованный человек будет всегда востребован. За последние два года построено более 200 школ и около 30 детских садов. Это все благодаря правильному ведению финансовой политики. Одну из таких школ мы открываем сейчас», — отметил он.

В 2020 году на сферу образования выделено 38 миллиардов сомов.

«Мы понимаем, что от учителей зависит уровень образования наших детей. Поэтому было принято решение с 1 октября 2019-го повысить педагогам зарплату на 30 процентов. Для дополнительного стимулирования мы предлагаем выдавать премии учителям, чьи ученики завоевали призовые места на республиканских и международных олимпиадах. Важным жизненным стимулом стала возможность приобрести собственное жилье в рамках программы кабмина «Доступное жилье — 2015-2020». Именно учителя одними из первых смогли приобрести жилье через ОАО «Государственная ипотечная компания». Кроме того, у педагогов теперь есть и свой пансионат на берегу озера Иссык-Куль. Все эти социальные вопросы решаются для того, чтобы учителя могли спокойно работать, передавая знания детям», — заметил он.

Отметим, средняя школа в селе Бостон Узгенского района Ошской области рассчитана на 275 ученических мест. Ее строительство было начато в 2014 году. Общая сметная стоимость объекта составляет 88,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143742/
просмотров: 125
Версия для печати
Материалы по теме
В поселке Дачный произошел пожар: сгорела кровля местной школы
В Кыргызстане зимние школьные каникулы начнутся 30 декабря
Популярные новости
Под снос в&nbsp;Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и&nbsp;&laquo;элитки&raquo; из-за принятого ПДП Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП
Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в&nbsp;Бишкеке снесут Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут
Строительное лобби Бишкекского горкенеша в&nbsp;лицах. Они принимали ПДП Строительное лобби Бишкекского горкенеша в лицах. Они принимали ПДП
Сват Матраимовых подозревается в&nbsp;вывозе из&nbsp;Кыргызстана миллионов сомов Сват Матраимовых подозревается в вывозе из Кыргызстана миллионов сомов
Бизнес
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
15 февраля, суббота
15:05
Четвертый месяц эксперты проверяют высказывания Арстана Алая о том, что он Бог Четвертый месяц эксперты проверяют высказывания Арстана...
14:47
Все ради детей. Премьер-министр открыл новую школу в Узгенском районе
14:27
У тренера Айсулуу Тыныбековой юбилей. Как его поздравили члены команды
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 15 февраля. Сколько семья тратит на еду
13:36
Студентов, приехавших из Уханя, выписали из больницы после карантина