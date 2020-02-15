Все ради детей. Премьер-министр открыл новую школу в Узгенском районе

«Все сегодняшние экономические реформы проводятся ради светлого будущего детей», — заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на открытии средней школы в селе Бостон Узгенского района Ошской области.

По его словам, государственная политика направлена на то, чтобы повысить уровень и качество образования.

«Образованный человек будет всегда востребован. За последние два года построено более 200 школ и около 30 детских садов. Это все благодаря правильному ведению финансовой политики. Одну из таких школ мы открываем сейчас», — отметил он.

В 2020 году на сферу образования выделено 38 миллиардов сомов.

«Мы понимаем, что от учителей зависит уровень образования наших детей. Поэтому было принято решение с 1 октября 2019-го повысить педагогам зарплату на 30 процентов. Для дополнительного стимулирования мы предлагаем выдавать премии учителям, чьи ученики завоевали призовые места на республиканских и международных олимпиадах. Важным жизненным стимулом стала возможность приобрести собственное жилье в рамках программы кабмина «Доступное жилье — 2015-2020». Именно учителя одними из первых смогли приобрести жилье через ОАО «Государственная ипотечная компания». Кроме того, у педагогов теперь есть и свой пансионат на берегу озера Иссык-Куль. Все эти социальные вопросы решаются для того, чтобы учителя могли спокойно работать, передавая знания детям», — заметил он.

Отметим, средняя школа в селе Бостон Узгенского района Ошской области рассчитана на 275 ученических мест. Ее строительство было начато в 2014 году. Общая сметная стоимость объекта составляет 88,5 миллиона сомов.

