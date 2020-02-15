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Общество

Четвертый месяц эксперты проверяют высказывания Арстана Алая о том, что он Бог

Четвертый месяц эксперты-лингвисты изучают высказывания Арстана Алая на выявление элементов разжигания межрелигиозной вражды. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека. 

Уточняется, что в отношении Арстана Алая ГУВД Бишкека проводит досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. После получения результатов экспертизы действиям Арстана Алая будет дана юридическая оценка. 

Ранее депутаты парламента поинтересовались, является ли тенгрианство официально зарегистрированным и какую ответственность несут люди, пропагандирующие это течение и заявляющие, что они боги. Госкомиссия по делам религий также проводит экспертизу по высказываниям Арстана Алая.

Арстан Алай (Абдылдаев)  автор известного мема «Зима не будет». На этот раз он заявил, что назначен Богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной. Его сторонники потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть Арстану Алаю».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143739/
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