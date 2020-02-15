Ваш патриотизм необходим Кыргызстану. Президент поздравил воинов-афганцев

Президент Сооронбай Жээнбеков направил обращение по случаю Дня вывода советских войск из Афганистана.

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Глава государства отметил, что наши военнослужащие в тяжелых условиях честно выполняли свой долг. Продемонстрировали высочайший профессионализм, мужество и силу духа.

«Сегодня ветераны войны в Афганистане принимают активное участие в жизни нашей страны. Вы сохранили традиции боевого братства. Вы, как часть авангарда сил безопасности, преодолевая жизненные трудности, с честью выполняете возложенные задачи. Ваша патриотическая позиция и плодотворная деятельность необходимы стране», — говорится в поздравлении.

Уверен, что вы продолжите активно участвовать в военно-патриотическом воспитании молодежи, пропаганде славных воинских традиций и укреплении безопасности нашей республики. Сооронбай Жээнбеков

Сегодня исполняется 31 год, как солдаты и офицеры советской армии покинули территорию Афганистана и вернулись домой. В боевых действиях в Афганистане приняли участие более семи тысяч воинов-кыргызстанцев, из которых 233 погибли и 1,5 тысячи получили ранения.