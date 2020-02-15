Чемпион с ранением в ягодице опять жалуется на огнестрел. При чем тут Матраимовы

Чемпион мира по ММА Тологон Рахманберди уулу заявил об угрозах и обратился к президенту страны с просьбой разобраться. Видеообращение спортсмена опубликовано в социальной сети Facebook.

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Тологон Рахманберди уулу утверждает, что пять-шесть месяцев назад в него из травматического пистолета стрелял Нурбек Раимбеков. От него самого, лежащего в больнице, стали требовать не писать заявление в милицию.

Через месяц, по словам спортсмена, в него опять стреляли. На этот раз из автомата глава Ошского комитета по физической культуре и спорту Кылычбек Саркарбаев.

«Тогда я тоже лег в больницу. Ко мне пришли Мунарбек Раимбеков (глава Савайского айыл окмоту Кара-Суйского района. — Прим. 24.kg) и Кылыч Саркарбаев. Они приставили пистолет к моей голове и сказали, что посадят меня сами и убьют, если я напишу заявление. Теперь Нурбек Раимбеков вместе с пятью-шестью парнями избил меня. Тяжело стало жить в Оше. Сегодня в отношении меня и Эмильбека Кимсанова (бывший сотрудник Таможенной службы. — Прим. 24.kg) возбудили уголовное дело. Говорят, что нас закроют. Уважаемый Сооронбай Шарипович, обратите на это внимание, жить стало сложно», — сказал Тологон Рахманберди уулу.

Он отметил, что боится Матраимовых. Но не объяснил, при чем тут они и какое отношение имеют к его перестрелкам.

Представитель интересов семьи Матраимовых Канатбек Азиз на просьбу прокомментировать заявление спортсмена, сказал 24.kg, что считает подобные высказывания грязными манипуляциями. «Они несостоятельны. Накануне парламентских выборов Матраимовыми будут пугать даже детей», — пошутил Канатбек Азиз.

Напомним, в сентябре 2019 года в Кара-Суйском районе произошла перестрелка. Раненый боец ММА Тологон Рахманберди уулу утверждал, что пуля попала в ногу. На самом деле он получил ранение в ягодицу. Спустя несколько дней Рахманберди уулу выступил с видеообращением, где заявил, что глава Ошского комитета по физической культуре и спорту Кылычбек Саркарбаев невиновен. Затем спортсмен написал встречное заявление.