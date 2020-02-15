Кадровые перестановки в ГНС. Сменились начальники территориальных управлений

В территориальных налоговых органах Кыргызстана произведен ряд кадровых решений. Соответствующие приказы подписал председатель ГНС Кабыл Абдалиев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, начальник управления ГНС в городе Оше Э.Чоюнов в порядке ротации переведен на должность начальника УГНС в Джалал-Абаде.

Исполняющим обязанности начальника УГНС в Оше до проведения конкурсного отбора стал Р.Адалов.

К.Ормонов, занимавший должность начальника управления ГНС по Джалал-Абаду, переведен в УГНС по Октябрьскому району в Бишкеке.

Теперь уже бывший начальник по Октябрьскому району А.Каримов переведен в центральный аппарат ГНС начальником отдела.

Ротация проведена в целях оптимизации управленческой деятельности, а также повышения эффективности работы налоговых органов в сборе налогов и страховых взносов.