Конфликт с активистами в Оше. Улан Усейин заявил о тотальной слежке

Активист Улан Усейин заявил о тотальной слежке и угрозах со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Он предоставил 24.kg видео. И рассказал, что в день проведения мероприятия примерно в 02.00 сотрудники ГКНБ на личном автомобиле с госномером Z 9799 Z стояли возле отеля в Оше, где жил активист.

«Наутро эта автомашина отъехала, когда к ней стал приближаться с камерой», — отметил Улан Усейин.

Он сказал, что, несмотря на попытку сорвать мероприятие под названием «Валить нельзя остаться», оно все же состоялось.

«Мы ожидали, что будет 60 человек, но пришло вдвое больше. Были те, кому не хватило места в зале. Благодаря тем, кто таким образом проявляет свою гражданскую позицию и имеет широкое мышление, мы можем изменить все», — резюмировал активист.

Напомним, что гражданские активисты из Бишкека выехали в Ош для проведения запланированных мероприятий. В южной столице они подверглись угрозам со стороны неизвестных.

Пользователи Twitter узнали среди провокаторов сотрудников милиции. В УВД Ошской области обещали проверить эту информацию.