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Общество

Вывод войск из Афганистана. Пограничники провели торжество для ветеранов

Во всех соединениях и войсковых частях Государственной пограничной службы состоялись торжественные мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Демократической Республики Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

По словам главы ведомства Уларбека Шаршеева, многие пограничники выполняли интернациональный долг в составе десантно-штурмовых маневренных групп, проводивших спецоперации.

«Их боевой опыт был использован в ходе строительства национальных Вооруженных сил, в том числе и системы охраны государственной границы», — отметил он.

В ГПС рассказали, что в рамках чествования воинов-интернационалистов в войсковых частях также прошли встречи с молодым составом. Пограничники провели уроки мужества, на которых участники войны в Афганистане вспоминали события тех лет, свою службу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143710/
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