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Общество

Конфликт с активистами в Оше. Милиция проверяет озвученные правонарушения

На сегодня в милицию Оша от активистов, которые якобы подверглись угрозам, заявление не поступало. Об этом сообщает УВД южной столицы.

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Уточняется, что органы внутренних дел также проверяют все факты, озвученные в СМИ и социальных сетях, о якобы участии в инциденте сотрудника УВД Оша.

«На данный момент в милицию еще не поступило заявление от гражданских активистов. Однако в связи с публикацией в СМИ и социальных сетях, вызвавшей общественный резонанс, УВД начало проверку. По указанным правонарушениям будут приняты соответствующие меры», — отметили в ведомстве.

Ранее активист Улан Усейин заявил, что гражданские активисты из Бишкека, которые выехали в южную столицу для проведения запланированных мероприятий, подверглись угрозам со стороны неизвестных людей. Несколько человек потребовали от него покинуть город.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143708/
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