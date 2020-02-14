Мэрия Бишкека предлагает ввести более высокие штрафы за неправильную парковку

Мэрия Бишкека будет инициировать внесение в Кодекс о нарушениях более высоких штрафов за неправильную парковку. Об этом на коллегии муниципалитета заявил вице-мэр Азиз Алымкулов.

По его мнению, основная причина заторов в городе — большое количество машин.

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«В Бишкеке зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. Нами выработан комплекс мер, как улучшить транспортную инфраструктуру. В частности запустить автоматизированную систему управления дорожным движением, работа уже начата», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что муниципалитет также прорабатывает вопрос создания отдельных выделенных линий для общественного транспорта на центральных улицах.

«Кроме того, совместно с МП «Бишкекские парковки и стоянки» разрабатываем проект ГЧП, по которому вводится ряд ограничений на улицах. Мы будем просить, инициировать изменения в Кодекс о нарушениях в части увеличения штрафов за неправильную парковку», — сказал он.