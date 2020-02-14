18:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Мэрия Бишкека предлагает ввести более высокие штрафы за неправильную парковку

Мэрия Бишкека будет инициировать внесение в Кодекс о нарушениях более высоких штрафов за неправильную парковку. Об этом на коллегии муниципалитета заявил вице-мэр Азиз Алымкулов.

По его мнению, основная причина заторов в городе — большое количество машин.

Читайте по теме
Автоматическая система управления дорожным движением появится в Бишкеке

«В Бишкеке зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. Нами выработан комплекс мер, как улучшить транспортную инфраструктуру. В частности запустить автоматизированную систему управления дорожным движением, работа уже начата», — сказал он.

Вице-мэр добавил, что муниципалитет также прорабатывает вопрос создания отдельных выделенных линий для общественного транспорта на центральных улицах.

«Кроме того, совместно с МП «Бишкекские парковки и стоянки» разрабатываем проект ГЧП, по которому вводится ряд ограничений на улицах. Мы будем просить, инициировать изменения в Кодекс о нарушениях в части увеличения штрафов за неправильную парковку», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143706/
просмотров: 108
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке создали 11,5 тысячи новых рабочих мест. Большинство в торговых центрах
Кубатбек Боронов похвалил мэрию за отказ от песка и посоветовал купить реагенты
Глава управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова уволилась
Автоматическая система управления дорожным движением появится в Бишкеке
Скандал в мэрии Бишкека Азиз Суракматов назвал рабочим процессом
Ужасно и убого. Бишкекчанин раскритиковал бесплатный городской каток
В Бишкеке за 28 дней намусорили почти на полмиллиона сомов
Водителя, который требовал с пассажиров по 20 сомов, отстранили от работы
Елки и новогодние украшения в Бишкеке начнут демонтировать 20 января
В 4-м микрорайоне Бишкека демонтировали пристройку к салону красоты
Популярные новости
Под снос в&nbsp;Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и&nbsp;&laquo;элитки&raquo; из-за принятого ПДП Под снос в Бишкеке могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки» из-за принятого ПДП
Президент Казахстана ответил на&nbsp;трогательное обращение дунганского мальчика Президент Казахстана ответил на трогательное обращение дунганского мальчика
50-летний Нурлан Мотуев вновь женился. Невесте 22&nbsp;года 50-летний Нурлан Мотуев вновь женился. Невесте 22 года
Строительное лобби Бишкекского горкенеша в&nbsp;лицах. Они принимали ПДП Строительное лобби Бишкекского горкенеша в лицах. Они принимали ПДП
Бизнес
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
14 февраля, пятница
18:34
Мэрия Бишкека предлагает ввести более высокие штрафы за неправильную парковку Мэрия Бишкека предлагает ввести более высокие штрафы за...
18:34
На антисанитарию возле гипермаркета жалуются жители Бишкека
18:12
Подворовые обходы для профилактики насилия над детьми проводят в Кыргызстане
18:06
Минтранс предупреждает: в случае снегопада горные дороги перекроют
18:01
Самыми коррумпированными кыргызстанцы считают таможню, ГУОБДД и суды