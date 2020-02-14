Медицинские маски признаны лучшим подарком на День святого Валентина в Китае

Пользователи китайской социальной сети Sina Weibo составили список лучших подарков на День святого Валентина. На первом месте из-за эпидемии коронавируса оказались медицинские маски. Об этом сообщил Global Times.

По его данным, большинство называли самым популярным и дорогим подарком в 2020 году букет масок.

«Помимо масок для лица, другие медицинские товары, включая дезинфицирующие средства, лекарственный спирт и одноразовые перчатки, также возглавляли ряд самых популярных подарков, за которыми следуют более традиционно популярные подарки, такие как помада, сумки и украшения», — отмечают СМИ.

«Девушка, получившая маски в подарок в этом году, может подумать о женитьбе на мальчике, потому что сейчас купить маски очень трудно. Должно быть, он потратил много времени и сил, чтобы найти способ их купить», — прокомментировал один из пользователей сети Sina Weibo.