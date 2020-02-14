Минтранс предупреждает: в случае снегопада горные дороги перекроют

При ухудшении погодно-климатических условий в вечернее и ночное время суток на перевальных участках трасс Кыргызстана будут вводить ограничение на проезд грузовиков. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорог.

В ведомстве отметили, что Кыргызгидромет прогнозирует на завтра снег на большей части территории Таласской, Баткенской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалал-Абадской областей, в горных районах Чуйской области.

В Минтрансе напомнили, что при интенсивных осадках ухудшится видимость на автодорогах, что приведет к затруднению движения автотранспорта.

«На перевалах Тоо-Ашуу в Чуйской области, Ала-Бель и Кок-Бель в Джалал-Абадской, Отмок в Таласской во время снегопада будут подсыпать песчано-гравийную смесь. Кроме того, сейчас на всех контрольно-пропускных пунктах проверяют транспортные средства на наличие цепей противоскольжения, зимних шин и зимней солярки», — говорится в сообщении.

При ухудшении погоды на перевалах будут вводить ограничение на проезд грузовиков для предотвращения искусственных многочасовых пробок.

«Зачастую грузовые автомобили при гололеде загораживают проезд другим машинам. Поэтому предпринимаются меры по ограничению проезда», — отметили в Минтрансе.