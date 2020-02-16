В Кыргызстане растет число недовольных вступлением в ЕАЭС

За два года на 10 процентов выросло число людей, считающих, что вступление Кыргызстана в Евразийский экономический союз оказывает негативное воздействие. Об этом свидетельствует исследование Международного республиканского института (МРИ).

В 2017-м 7 процентов респондетов ответили, что вступление в ЕАЭС оказывает на республику «довольно отрицательное влияние». Еще 3 процента посчитали воздействие очень негативным.

В 2019 году показатели недовольства выросли до 13 и 4 процентов.

Уменьшается число тех, кто считает евразийскую интеграцию крайне положительной. За два года показатель снизился с 29 до 19 процентов. Еще 50 процентов кыргызстанцев оценивают влияние как довольно позитивное. В 2017-м таких ответов было 49 процентов.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.

Напомним, что Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза 12 августа 2015-го. Кроме КР, в состав ЕАЭС входят Россия, Беларусь, Казахстан и Армения.