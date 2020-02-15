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Общество

Более 5 тысяч письменных обращений поступило в мэрию Бишкека в 2019 году

В 2019 году в мэрию Бишкека поступило 5 тысяч 248 письменных обращений граждан. Об этом сообщили в столичном муниципалитете.

В общественной приемной 2 тысячи 929 заявителей получили устные консультации, а 2 тысячи 99 граждан приняты руководством мэрии.

«Среди всего количества обращений граждан 1 тысяча 375 — коллективные. Их подписали 14 тысяч 512 человек. В основном они связаны с вопросами улучшения инфраструктуры жилых массивов и градостроительства», — отметили в муниципалитете.

В мэрии подчеркнули, что количество письменных обращений снизилось на 2 процента по сравнению с 2018-м. Они связывают это с тем, что многие вопросы стали более оперативно решаться на местах, в общественной приемной, а также в административных районах и структурных подразделениях города.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143697/
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