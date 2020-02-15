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Общество

Астронавт провела в космосе 328 дней. Как дома ее встретила любимая собака

Американская астронавтка NASA Кристина Кох (Christina Koch) провела на Международной космической станции почти год — 328 дней. И поставила рекорд по пребыванию женщины в космосе.

Как сообщают СМИ, ее собака устроила теплый прием, когда Кристина вернулась домой. Девушка разместила видео в своем микроблоге в Twitter.

«Не уверена, кто больше обрадовался. Рада, что она вспомнила меня спустя год!» — написала Кох. В соцсетях умилились воссоединению астронавтки с ее питомцем.

Кристина Кох поставила рекорд по пребыванию женщины в космосе, а также вышла в открытый космос в миссии, участницами которой впервые в истории стали только женщины. На МКС она наблюдала рост растений в космосе, выращивала белковые кристаллы в условиях микрогравитации и изучала влияние отсутствия гравитации на здоровье человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143692/
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