Астронавт провела в космосе 328 дней. Как дома ее встретила любимая собака

Американская астронавтка NASA Кристина Кох (Christina Koch) провела на Международной космической станции почти год — 328 дней. И поставила рекорд по пребыванию женщины в космосе.

Как сообщают СМИ, ее собака устроила теплый прием, когда Кристина вернулась домой. Девушка разместила видео в своем микроблоге в Twitter.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn — Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020

«Не уверена, кто больше обрадовался. Рада, что она вспомнила меня спустя год!» — написала Кох. В соцсетях умилились воссоединению астронавтки с ее питомцем.

Кристина Кох поставила рекорд по пребыванию женщины в космосе, а также вышла в открытый космос в миссии, участницами которой впервые в истории стали только женщины. На МКС она наблюдала рост растений в космосе, выращивала белковые кристаллы в условиях микрогравитации и изучала влияние отсутствия гравитации на здоровье человека.