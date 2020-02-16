Неделя-24. Кадровые встряски правительства и секретный план застройки Бишкека

Неожиданно ушел в отставку вице-премьер-министр Жениш Разаков. Его давно критиковали за неспособность решить приграничные вопросы с Таджикистаном. Но чиновник держался. В интервью 24.kg он сообщил, что ушел по собственному желанию: его никто не просил и не уговаривал. Теперь он хочет отдохнуть и пока возвращаться в правительство не планирует.

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Его место занял бывший полномочный представитель правительства в Баткенской области Акрам Мадумаров. Правда, его лишили кураторства над силовым блоком, оставив только вопросы границ.

К неожиданным можно отнести и отставку главы Государственной регистрационной службы Алмаза Мамбетова. Скандалы вокруг службы происходят постоянно, но почему именно сейчас его отстранили от должности — не совсем понятно. Тем более главой ГРС он побыл меньше года — с апреля 2019 года.

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Уволили и главу госучреждения «Унаа» Алымжана Козубаева. И вот здесь особых вопросов не возникло. Еще две недели назад Совет безопасности рекомендовал правительству уволить чиновника. Секретарь Совбеза заявил — более половины мероприятий по демонтажу системной коррупции в ГУ «Унаа» остались неисполненными.

Места главы ГРС и «Унаа» пока вакантны.

Фото из интернета. Чиновники мечтают пустить часть Бишкека под снос

24.kg продолжает следить за разрастающимся скандалом вокруг принятого в конце 2019 года Проекта детальной планировки центральной части Бишкека. Горожане обеспокоены, что по нему мэрия сможет забирать частную собственность под общественные нужды. Они назвали Проект детальной планировки пятой попыткой отъема частной собственности, ведь под снос могут пойти сталинки, хрущевки и «элитки».

Горожане требуют отменить ПДП, а если этого не произойдет оставляют за собой право выйти на акцию протеста. Представители инициативной группы уверены, Бишкек стоит на пороге общественного взрыва. Настораживает горожан и засекреченность документа и то, что он не прошел экологическую экспертизу. В Бишкекглавархитектуре заявили, что готовы снять гриф ДСП с проекта, но сделать это могут только коллегиально. Более того, чиновники заверили, что общественность лукавит и все замечания при обсуждении ПДП учли.

О других важных проблемах, о которых писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Партийная реставрация

Фото из интернета. Желание попасть в Жогорку Кенеш возвращает к жизни многие партии

До парламентских выборов остались считанные месяцы. Отдельные политические партии уже начали свое продвижение — провели съезды, обновили логотипы, начали переговоры по спискам. Но по большому счету все это напоминает банальную реставрацию — «Выборы-2020. Партии начали срочно перекрашивать, как старые заборы к празднику».

Правительство, которое сменили без отставки

Правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева войдет в историю не только как один из самых долго работающих кабминов. Запомнилось оно и бесконечными кадровыми перестановками. 24.kg вспомнило, как изменился за полтора года состав правительства — «Кабмин Мухаммедкалыя Абылгазиева. Кто пока «выжил» и почему остальных уже нет».

Чиновники Совбеза не боятся

С 2012 года Совет безопасности следит за борьбой с коррупцией. Но последние полтора года его решения часто игнорируют. Даже недовольство президента отдельными чиновниками не становится для кабмина поводом их наказать или уволить. Подробнее в материале Татьяны Кудрявцевой «Борьба с коррупцией. Зачем Совбез, решения которого игнорируют?»

Секретный План детальной планировки и его «герои»

Фото из интернета. Мэрия Бишкека, где и заседает строительное лобби столицы

Принятый 30 декабря 2019 года Проект детальной планировки центральной части Бишкека вызывает в гражданском секторе нешуточные споры. Горожане опасаются, что после его принятия мэрия узаконит незаконные стройки и сможет изымать недвижимость и земельные участки «под социальные нужды». Об этом и не только в материале «Семь важных вещей, которые попытались скрыть в Проекте детальной планировки».

А вот и «герои», которые напрямую связаны со столь стремительным принятием Плана детальной планировки Бишкека, который де-факто приняли практически без обсуждения. В Бишкекском горкенеше 14 депутатов имеют непосредственное отношение к строительной сфере. И это только те данные, которые удалось подтвердить официально. Подробнее в материале Анны Тимофеенко «Строительное лобби Бишкекского горкенеша в лицах. Они принимали ПДП».

Накануне нового года столичные депутаты преподнесли горожанам подарок с подвохом — без обсуждений приняли Проект детальной планировки Бишкека. Именно ПДП — основание для изъятия земель на общественные нужды. Однако пока нет законных механизмов для отъема. Но документ, согласно которому у граждан Кыргызстана смогут забирать частную собственность, уже разрабатывают на уровне правительства.

Как защитить частную собственность и такая ли она неприкосновенная, в интервью 24.kg рассказал представитель инициативной группы горожан Сергей Ким.

Проект детальной планировки (ПДП) центральной части Бишкека приняли 30 декабря 2019 года на очередной сессии горкенеша. Проект вызвал немало нареканий общественности еще на стадии обсуждения. Почему ПЗЗ не разработали вовремя, что в итоге в него войдет, в интервью 24.kg рассказала Замира Кангелдиева, начальник управления градостроительства и архитектуры муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура».

В обществе активно обсуждают принятый в конце прошлого года Проект детальной планировки центральной части Бишкека. Горожане опасаются, что теперь муниципальные власти смогут за смешные деньги выкупать частную собственность под видом общественных нужд, а дома советской постройки и вовсе снесут как не отвечающие новому виду столицы. Так ли это, читайте в материале «Теперь официально! При реализации ПДП советские дома в Бишкеке снесут».

Боец Великой Отечественной

Фото из семейного архива. Ахматбек Суюмбаев (справа) с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным

Среди тысяч солдат, которые брали Берлин, был кыргызстанец Ахматбек Суюмбаев. Первый секретарь Ошского обкома, министр финансов, министр коммунального хозяйства, а также почти 11 лет глава Совета министров Киргизской ССР... В этом году ему исполнилось бы 100 лет. Юбилей известного советского партийного деятеля будут отмечать на государственном уровне. Подробнее в материале «Битва за Рейхстаг. Как кыргызстанец оплот Гитлера штурмовал».

Странный проект от Минздрава

Второй год Кыргызстан живет под лозунгом цифровизации. Но реализация многих проектов буксует, а некоторые заканчиваются скандалами. Как в случае со «Школьной медициной» — проектом, запущенным в пилотном режиме Министерством здравоохранения в 2019 году. Подробнее в материале «Под видом цифровизации. Как Минздрав здоровье школьников под удар поставил».

Египтянин, мечтающий о гражданстве Кыргызстана

Фото 24.kg. Заслуженный артист Египта Хамада Кута с питомцем

Заслуженный артист Египта, дрессировщик животных Хамада Кута приезжает в Кыргызстан с гастролями с 2008 года. Его жизнь — это 30 лет в регулярных разъездах по всему миру, но наша страна стала мужчине вторым домом. В интервью 24.kg Хамада Кута рассказал о своих приключениях в республике, планах получить кыргызское гражданство, гостеприимстве и дрессировке животных.

Итоги января. Экономика Кыргызстана забуксовала

Национальный статистический комитет представил данные, как развивалась экономика Кыргызстана в первый месяц 2020 года. Результаты неутешительные. Рост цен на некоторые виды товаров по итогам января оказался выше, чем увеличение ВВП. Подробнее в экономическом обзоре 24.kg.

Восходящая звезда муай тай

Фото @alikhan_ergewov_mt. Чемпион мира и Европы по муай-тай WMF Али-Хан Эргешов

Али-Хан Эргешов увлекся тайским боксом в 14 лет, а в 16 лет стал чемпионом мира и Европы среди любителей-юниоров. Сегодня готовится к новым турнирам. Благодаря чему произошел стремительный взлет, как он пережил звездную болезнь и какой соперник его шокировал, 17-летний спортсмен рассказал в интервью 24.kg.

В школу через интернет

С 15 февраля в Кыргызстане начнет работу электронная запись в школы. В этом году она охватит еще пять городов: Ош, Джалал-Абад, Кызыл-Кию, Кара-Балту и Токмак. Еще одно новшество — запись в школу по микроучастку и вне его будут вести параллельно общим этапом. Подробнее в материале Марии Орловой «Электронная запись в школы. Как оформить ребенка в 1-й класс».

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. На перекрестке улиц Льва Толстого и Асаналиева очень часто заезжают на тротуар

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».