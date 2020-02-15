Главной экономической угрозой Кыргызстана является Китай, считают граждане

Кыргызстанцы считают главной экономической угрозой для республики Китай. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

На сегодня 54 процента респондентов посчитали КНР угрозой. На втором месте США (29 процентов), а на третьем — Таджикистан (25 процентов).

При этом 88 процентов кыргызстанцев считают самым важным экономическим партнером Россию, 47 процентов — Казахстан и по 25 процентов — Европейский союз и Турцию.

В настоящее время отношения с Россией 98 процентов респондентов оценили как хорошие, с Казахстаном — 80 процентов, с Турцией — 65 процентов. А вот отношения с Китаем 55 процентов опрошенных считают хорошими, а 22 процента — плохими. В случае с США 44 процента оценили отношения как хорошие и 19 процентов как плохие. С Таджикистаном разница в оценках небольшая. Если 45 процентов считают взаимоотношения с соседней республикой положительными, то 30 процентов оценили их как отрицательные.

Международный республиканский институт (МРИ) провел традиционный опрос среди кыргызстанцев. В опросе участвовали 1 тысяча 483 человека со всей страны. Опрос проводили с 21 ноября по 3 декабря 2019 года.