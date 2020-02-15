В некоторых районах Бишкека и Токмака не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Токмака отключат газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в следующих районах столицы:
- 17-18 февраля — улица Анкара, 4а, 14, 3/109, 3/103, 3/101, 3/1, 27;
- 18-20 февраля — в районе, ограниченном улицами Московской, Токтогула, Логвиненко, Панфилова;
- 19-20 февраля — улица Исанова, 98.
В Токмаке не будет газа в следующих районах:
- 19 февраля — улицы Пролетарская, 23, 25, 27, 29, 31; Татарская, 18, 18-1; Овчарова, 11, 15, 17; Гагарина, 86, 88;
- 18 февраля — улицы Ибрагимова, 91, 93, 95, 97, 99, 101; Узбекская, 18, 20, 22, 24, 26.