В некоторых районах Бишкека и Токмака не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Токмака отключат газ. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в следующих районах столицы:

17-18 февраля — улица Анкара, 4а, 14, 3/109, 3/103, 3/101, 3/1, 27;

18-20 февраля — в районе, ограниченном улицами Московской, Токтогула, Логвиненко, Панфилова;

19-20 февраля — улица Исанова, 98.

В Токмаке не будет газа в следующих районах: