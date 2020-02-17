В Бишкеке 17 февраля облачно. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День увеличился до 10 часов 37 минут.

Куда сходить

Культура Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

17-18 февраля — улица Анкара, 4а, 14, 3/109, 3/103, 3/101, 3/1, 27.

У кого намечается той

Узарбек Жылкыбаев

Родился 17 февраля 1974 года в селе Ананьево Иссык-Кульской области. Полномочный представитель правительства в Ошской области.

Уларбек Шаршеев

Родился 17 февраля 1974 года. Председатель Государственной пограничной службы КР.

Памятные даты

День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты, отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, — одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.

Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и отмечается вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

Главное в этот день, как призывают организаторы, — нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.

Люди, которые меняли мир

Умер акын Токтогул Сатылганов

В 1933 году в возрасте 68 лет в селе Сасык-Джийде скончался великий кыргызский акын Токтогул Сатылганов.

Он родился в 1864-м в кыштаке Сасык-Джийде Наманганского уезда Суусамырской волости (ныне Токтогульский район) в бедной семье. Его мать Бурма была талантливой и известной в своем округе кошокчу-плакальщицей. Она и стала первой наставницей Токтогула, пробудив в нем желание петь и сочинять.

Токтогул Сатылганов владел всеми жанрами акынского песнетворчества. Он воспитал целую плеяду профессиональных акынов и создал собственную школу.

В 1964 году к столетию писателя выпущен памятный знак, представляющий собой диск с его портретом анфас. В 1965-м учреждена республиканская государственная премия имени Токтогула.

Умер государственный деятель Кусеин Кольбаев

Родился 25 ноября 1908 года в селе Кок-Джар Чуйской области. Кыргызский советский политический, государственный и хозяйственный деятель.

«Первый инженер» — так называли Кольбаева на всех постах, куда бы его не направляли и не выдвигали.

В 1953-1971 годах — министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Киргизской ССР.

Фото из интернета. Тоннель через перевал Тоо-Ашуу носит имя Кусеина Кольбаева

Вошел в историю как человек, который развил сеть автомобильных дорог и автотранспортных предприятий, называемых в народе автобазами. Благодаря ему появились дороги республиканского значения Бишкек — Ош, Бишкек — Торугартский перевал, Бишкек — Талас, Балыкчи — Каракол, тоннель через перевал Тоо-Ашуу, мосты через реки Нарын и Ала-Буку.

Умер 17 февраля 1981-го.